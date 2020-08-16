Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler: Yalancı ırkçı

ABD'de Başkan Donald Trump hakkında çıkan kitaplara, Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen'in yazdığı kitap da ekleniyor. Uzun yıllar boyunca Trump'a en yakın kişilerden olan Cohen, önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması beklenen "Disloyal: A Memoir" (Sadakatsiz: Anılar) adlı kitabını önsözünü internet üzerinden yayınladı. Burada Trump'la ilgili olarak, "O'nu bir bakıma ailesinden daha iyi tanıyordum, çünkü ben striptiz kulüplerindeki, şüpheli iş görüşmelerindeki gerçek kişiyi gördüm" diyen Cohen, Trump'ın düşüncesizce davrandığı anlarda gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti.

Cohen, 2018 yılının aralık ayında vergi kaçırmak, mali suçlar ve yalan beyandan suçlu bulunarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen’in cezası daha sonra ev hapsine çevrilmişti.

HAKARET YAĞDIRDI

Eski müvekkili Trump'ın, böyle zamanlarda, "tam bir dolandırıcı, bir yalancı, bir sahtekar, adi biri, bir ırkçı, yırtıcı bir hayvan ve bir dolandırıcı" olduğunu ifade eden Cohen, Trump'ın müteahhitliği döneminde, "O'nun adına müşterileri aldattığını, ortaklarını dolandırdığını, eşi Melania'ya, Trump'ın başka kadınlarla birlikteliğini gizlemek için yalan söylediğini ve Trump'ın yoluna çıkan rakiplerini ezmek için insanlara bağırıp mobbing uyguladığını" dile getirdi. Cohen, ayrıca Trump'ın vergi kaçırma faaliyetleri ile gizli bir sevgilisini susturmak için, eski Sovyetler Birliği'nde rüşvet alan memurlarla iş birliğine de tanıklık ettiğini öne sürüyor.

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'RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI'

Cohen ayrıca, Trump'ın ABD Başkanı seçildiği 2016 başkanlık seçimlerinden önce gizlice Rusya ile iş birliği yaptığını ancak bunun, Trump karşıtlarının dile getirdiği gibi akıllıca tasarlanmadığını ifade etti, ancak ayrıntı vermedi. Kitabının önsözünde, ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeden önce hayatını tehlike altında hissettiğini belirten Cohen, "ABD Başkanı benim ölmemi istiyordu" dedi. Cohen bununla ilgili olarak, "Ya da Donald Trump'ın diyeceği şekilde: Benim ölü olmam onu rahatsız etmezdi. Trump böyle konuşurdu, bir mafya babası gibi" ifadelerini kullandı.

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TRUMP 'HAİN' İLAN ETMİŞTİ

Yayınlanan önsöze Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi. CNN televizyonun bildirdiğine göre Beyaz Saray sözcülüğü kitabın tamamen bir "uydurma" olduğunu ve Cohen'in yalancı kişiliğiyle tanındığını ifade etti. Amerikan kamuoyunda Başkan Trump'ın "kirli işlerini temizleyen" ve "karanlık işlerine bakan" kişi olarak tanınan Cohen, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı ve Kongre önünde sorguya çekilmeyi kabul etmişti. Trump da bunun üzerine Cohen‘i, "hain" olarak nitelendirmişti.