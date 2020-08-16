Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avukatından Trumpa çok ağır hakaretler Yalancı ırkçı
AMERİKA

Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler: Yalancı ırkçı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak kitabında eski müvekkiline hakaretler yağdırdı. Cohen, kitabında Trump için, “Tam bir dolandırıcı, bir yalancı, bir sahtekar, adi biri, bir ırkçı, yırtıcı bir hayvan ve bir dolandırıcı” diye yazdı. Beyaz Saray ise kitaptaki ifadeleri “uydurma” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de Başkan Donald Trump hakkında çıkan kitaplara, Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen'in yazdığı kitap da ekleniyor. Uzun yıllar boyunca Trump'a en yakın kişilerden olan Cohen, önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması beklenen "Disloyal: A Memoir" (Sadakatsiz: Anılar) adlı kitabını önsözünü internet üzerinden yayınladı. Burada Trump'la ilgili olarak, "O'nu bir bakıma ailesinden daha iyi tanıyordum, çünkü ben striptiz kulüplerindeki, şüpheli iş görüşmelerindeki gerçek kişiyi gördüm" diyen Cohen, Trump'ın düşüncesizce davrandığı anlarda gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti.

Cohen, 2018 yılının aralık ayında vergi kaçırmak, mali suçlar ve yalan beyandan suçlu bulunarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen’in cezası daha sonra ev hapsine çevrilmişti.

HAKARET YAĞDIRDI

Eski müvekkili Trump'ın, böyle zamanlarda, "tam bir dolandırıcı, bir yalancı, bir sahtekar, adi biri, bir ırkçı, yırtıcı bir hayvan ve bir dolandırıcı" olduğunu ifade eden Cohen, Trump'ın müteahhitliği döneminde, "O'nun adına müşterileri aldattığını, ortaklarını dolandırdığını, eşi Melania'ya, Trump'ın başka kadınlarla birlikteliğini gizlemek için yalan söylediğini ve Trump'ın yoluna çıkan rakiplerini ezmek için insanlara bağırıp mobbing uyguladığını" dile getirdi. Cohen, ayrıca Trump'ın vergi kaçırma faaliyetleri ile gizli bir sevgilisini susturmak için, eski Sovyetler Birliği'nde rüşvet alan memurlarla iş birliğine de tanıklık ettiğini öne sürüyor.

Trump ve çağın yalanları üzerine
HAYAT
Trump ve çağın yalanları üzerine

'RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI'

Cohen ayrıca, Trump'ın ABD Başkanı seçildiği 2016 başkanlık seçimlerinden önce gizlice Rusya ile iş birliği yaptığını ancak bunun, Trump karşıtlarının dile getirdiği gibi akıllıca tasarlanmadığını ifade etti, ancak ayrıntı vermedi. Kitabının önsözünde, ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeden önce hayatını tehlike altında hissettiğini belirten Cohen, "ABD Başkanı benim ölmemi istiyordu" dedi. Cohen bununla ilgili olarak, "Ya da Donald Trump'ın diyeceği şekilde: Benim ölü olmam onu rahatsız etmezdi. Trump böyle konuşurdu, bir mafya babası gibi" ifadelerini kullandı.

Trump duyurdu: İsrail ve BAE anlaşma imzaladı
DÜNYA
Trump duyurdu: İsrail ve BAE anlaşma imzaladı

TRUMP 'HAİN' İLAN ETMİŞTİ

Yayınlanan önsöze Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi. CNN televizyonun bildirdiğine göre Beyaz Saray sözcülüğü kitabın tamamen bir "uydurma" olduğunu ve Cohen'in yalancı kişiliğiyle tanındığını ifade etti. Amerikan kamuoyunda Başkan Trump'ın "kirli işlerini temizleyen" ve "karanlık işlerine bakan" kişi olarak tanınan Cohen, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı ve Kongre önünde sorguya çekilmeyi kabul etmişti. Trump da bunun üzerine Cohen‘i, "hain" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump: Oy pusulaları 'ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Oy pusulaları 'ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor
Abone Ol Google News
Avrupada da yalnız kaldı

Avrupa'da da yalnız kaldı

​AB'den Türkiye'yi kınama kararı dahi çıkartamadı.
Haydutluğa boyun eğmeyiz

Haydutluğa boyun eğmeyiz

​Doğu Akdeniz'de sonuna kadar haklıyız, geri adım atmayacağız.
Oruç Reisinsismik karnesi

Oruç Reis'in
sismik karnesi

16 bin kilometrekarelik alanın röntgenini çekti.
Yalancı ırkçı!

Yalancı ırkçı!

​Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler.
Belgesi olmayan<br>satamayacak

Belgesi olmayan
satamayacak

​İkinci el taşıt satışında yeni bir dönem başlıyor.
On bir aşiret<br>reisi Ankara'da

On bir aşiret
reisi Ankara'da

​PKK'ya karşı yeni yol haritası belirleniyor.
Teröre hedef gösterildi

Teröre hedef gösterildi

​Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Bir ilde daha kısıtlama

Bir ilde daha kısıtlama

​İkametgahında bulunmayanlara ceza uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Büyükşehirleri kana bulamaya hazırlanan terörist yakalandı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Geçtiğimiz 45 günün en yüksek oranı.
Biden'a sert tepki

Biden'a sert tepki

"​Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil."
Biden'dan hadsiz açıklamalar

Biden'dan hadsiz açıklamalar

​"Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz."
Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz mesajı

"Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz."
Macron'un hayalleri

Macron'un hayalleri

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Ambulans helikopter <br>korona hastası için havalandı

Ambulans helikopter
korona hastası için havalandı

2 bin 500 rakımda, 40 derece ateşle yanıyordu.
Yüzde 350 arttı

Yüzde 350 arttı

​Ulaştırma Bakanı sosyal medyada açıkladı..
Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.