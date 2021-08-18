Avustralya Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki havaalanından başlayan tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan’daki Avustralya vatandaşlarının yanı sıra birlikleriyle çalışan Afganların tahliyesine başlandığını duyuran Morrison, Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı ilk uçağın 26 yolcusuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir askeri üsse indiğini söyledi.

Morrison, yolcular arasında Avustralya vatandaşları ve Avustralya vizesine sahip Afganların bulunduğunu belirterek, "Bu basit bir süreç değil. Mümkün olduğu kadar çok insanı, mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız" dedi.

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"BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ AFGANLARIN HEPSİNİ TAHLİYE EDEMEYECEĞİZ"

Afganistan’da birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini yineleyen Morrison, "Bu konuda çok, çok net olmalıyız. Tüm makul önlemleri alıyoruz ve bu stresli koşullarda gerçek ihtiyacı karşılamak için acilen hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İKİ ASKERİ UÇAK VE 250 ASKERİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Avustralya, Afganistan’daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker göndermişti.

Tahliye operasyonunun başlamasıyla birlikte, askeri uçaklarla Dubai’ye aktarılan söz konusu kişiler oradan da Avustralya’ya götürülecek.

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39 BİN ASKER KONUŞLANDIRMIŞTI

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.

Avustralya, nisandan bu yana kendileri için çalışan 430 Afgan'ı aileleriyle tahliye etmişti.

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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GÜNDEM Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun

OYNAT 01:40 Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun Afganistan'da bulunan 324 Türk vatandaşı THY'nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla yurda getirildi. Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, 'Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun' dedi. BiP'te paylaş

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