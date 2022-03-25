Dünya Rusyaya desteğini ilan etmişti Avustralya yaptırım listesine aldı
AVRUPA

Rusya’ya desteğini ilan etmişti: Avustralya yaptırım listesine aldı

Avustralya hükümeti, Ukrayna ile savaşan Rusya’ya destek verdiğini belirttiği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve aile üyelerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenkoyu yaptırım listesine aldı
Putin - Aleksandr Lukaşenko

Avustralya hükümeti, Ukrayna ile savaşan Rusya’ya destek verdiğini belirttiği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve aile üyelerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rus tarafına uyguladıkları yaptırımları Lukaşenko ve aile üyelerini de listeye ekleyerek genişlettiklerini bildirdi.

Avustralya hükümetinin ayrıca Rusya lehine propaganda yapan 22 kişiyi daha listeye aldığını belirten Payne, "Rusya'nın demokratik yapıya sahip komşunu yasa dışı, sebepsiz işgalini destekleyenlerin yüksek bedel ödemesini sağlamaya odaklanmış çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Lukaşenko yönetimindeki Belarus hükümeti, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarında Rusya'ya ve askeri güçlerine stratejik destek sağlamaya devam ediyor. Daha önce Belarus hükümetinde üst düzey ulusal güvenlik görevlerinde bulunan oğlu Viktor Lukaşenko ve Belarus First Lady'si eşi Galina Lukaşenko'ya da yaptırım uyguluyoruz."

Avustralya, Rusya ve yanlılarına kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya koymuştu

Avustralya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e Avustralya'ya giriş yasağı getirmişti.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde, Rus oligarkların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya başlanmıştı.

Yaptırımlar, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya'nın yaptırımları kapsamında, Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin de dahil olmak üzere 13 Belarus kişi ve kuruluşunu yaptırım listesine almıştı.

Ayrıca Avustralya’da ticari faaliyetleri de bulunan 41 oligark ve yakın aile üyeleri de dahil olmak üzere bugüne kadar 460'tan fazla kişi, işletme ve kuruluşa yaptırım uygulanıyor.

Kültürparkın sembolleriydi

Kültürpark'ın sembolleriydi

​İstanbul'dan sonra bu kez de İzmir'de ağaç katliamı.
Amerikalıaskerler Ukraynada

Amerikalı
askerler Ukrayna'da

Bir köyü Rus ordusunun elinden geri aldılar.
Bir sürprizimiz var!

'Bir sürprizimiz var!'

​Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım.

Kuzey Kore'den<br>korkutan deneme

Kuzey Kore'den
korkutan deneme

​Kıtalar arası hedefleri vurabiliyor.
Rus ordusu<br>9 Mayıs'a odaklandı

Rus ordusu
9 Mayıs'a odaklandı

​Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama.
Bilgi verene<br>10 milyon dolar

Bilgi verene
10 milyon dolar

​ABD Dışişleri Bakanlığı Rus hackerin peşinde.

​Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de büyük risk oluşturdu.

Bir penaltı kaçırdığımız maçta Dünya Kupası biletini kaptırdık.
Ruslar çocuklarımızı kaçırdı

Ruslar çocuklarımızı kaçırdı

Zelenski: 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun nerede olduklarını bilmiyoruz.
Burak Yılmaz<br>veda etti

Burak Yılmaz
veda etti

​A Milli Futbol Takımı'nda bir devir sona erdi.

​NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde stratejik kararlar alındı.

Ukrayna, Bayraktar ve Javelin'lerle Rus ordusuna kök söktürüyor.

​20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'lı dev hava filosu için ihaleye çıkıldı.

​Putin'in ruble hamlesi Batı'yı yaptırımları ile baş başa bıraktı.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için vaatte bulundu CHP'li belediyeler harekete geçti.

​Riskli meslek grupları için sanal gerçeklikle eğitim verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.