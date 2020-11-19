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Dünya Avustralya Genelkurmay Başkanı Angustan itiraf Afganistanda 39 sivili öldürdük
ASYA

Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus'tan itiraf: Afganistan’da 39 sivili öldürdük

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf etti. Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için kayıtsız şartsız özür dilerim" dedi.

Haber Merkezi AA
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.

"İsteyerek ve bilerek insanları öldürdüler"

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" ifadesini kullandı.

Savaş suçu işliyor
DÜNYA
Savaş suçu işliyor

Cesetlerin yanlarına silah ve bomba yerleştirmişler

  • Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için bazı silah ve bombaları yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere ulaşıldığı belirtildi.

Afganistan halkından özür diledi

General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" dedi.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

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