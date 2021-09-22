Dünya Avustralyada 6,0 büyüklüğünde deprem Bazı binalarda hasar meydana geldi
OKYANUSYA

Avustralya’da 6,0 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda hasar meydana geldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde, eyaletin başkenti Melbourne’daki bazı binalarda hasar meydana gelirken, tsunami uyarısı verilmedi.

Haber Merkezi AA
Avustralya’da 6,0 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda hasar meydana geldi
Avustralya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Geoscience Avustralya’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olduğu açıklanan 6,0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken Geoscience Avustralya, 4,0 şiddetinde artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.

Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı bildirilmedi ancak Melbourne kentindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.

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