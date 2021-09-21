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TOKAT

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 14.35 km olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokatta 4.3 büyüklüğünde deprem
(Arşiv)

AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da bir deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki depremin 14.35 km olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

TOKAT VALİSİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

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