Dünya Avustralyada kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor Hava sıcaklığı 48,9 dereceye kadar ulaştı
AMERİKA

Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor: Hava sıcaklığı 48,9 dereceye kadar ulaştı

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Haber Merkezi AA
Yangınların neden olduğu dumandan bölge turuncuya döndü.
Yangınların neden olduğu dumandan bölge turuncuya döndü.

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

  • BBC'nin haberine göre, yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, haber kanalı 9News'e yaptığı açıklamada, dün yangınlarda "yüzlerce" evin yanmış olabileceğini söyledi.

Yangından kaçıp sahile sığındılar
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Yangından kaçıp sahile sığındılar
Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hava sıcaklığı 48,9 dereceye kadar ulaştı

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

  • Artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde dün hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaştı.

Diğer yandan, Victoria eyaletinde yangınlar nedeniyle mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

Avustralya'da yangından kaçan 4 bin kişi sahile sığındı
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2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
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Batemans Bay ve daha güneyde bulunan Mallacoota sahillerinde yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin kişi sahillere sığındı.
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Polis 63 yaşındaki bir adam ve 29 yaşındaki oğlunun, kontrolden çıkan yangının evlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınlarda bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün kırmızı ve turuncu renge büründüğü ve dumanlar yüzünden birçok insanın maske taktığı görüldü.
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Avustralya'da yangından kaçan 4 bin kişi sahile sığındı
Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı.

5 milyon hektar alan yandı

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev kül oldu.

Avustralya’da dev tahliye
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Avustralya’da dev tahliye

Yangından etkilenen bölgelere yaklaşık 3 bin askeri personel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtmişti.

Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi
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Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi

Binlerce kişi, bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, önceki gün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Yetkililer, cuma günü, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, perşembe günü, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

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