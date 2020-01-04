Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Morrison basına yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bu mevsimde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirterek, "Son zamanlarda, özellikle bu hafta boyunca, bu felaketin tamamen yeni bir seviyeye yükseldiğini gördük. Önümüzdeki 24 saat boyunca başka bir zorlukla (artan hava sıcaklıkları) karşı karşıyayız" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Yangından kaçıp sahile sığındılar Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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Yangınlar nedeniyle ilave yardıma ihtiyaç duyan topluluklar olduğunu vurgulayan Morrison, genel valinin onayıyla, yangından etkilenen bölgelerdeki topluluklara yardım için askeri birlikler konuşlandırılacağının altını çizdi.

Morrison, bu ay Hindistan ve Japonya'ya planlanan ziyaretlerinin ertelendiğini de kaydetti.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtti.

Ülkenin doğu ve güney kesimlerindeki bazı yerlerde, hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangınların artmasından ve yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan, eylülden bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle can kayıpları Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde kaydedilirken, bin 500'den fazla evin de kül olduğu ifade ediliyor.

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FOTOĞRAF 16 BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu. Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu. Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı. Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme olarak nitelendirildi. Sydney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedildi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, Mallacoota'da yaklaşık 3 bin turist ve yerel halktan bin kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bölgeden ayrılmak istemeyecek, hepsi tek seferde gemiye binemeyecek dedi. Bazı bölgelerde devam eden yangınlar ve devrilen ya da devrilmek üzere olan ağaçlar gibi tehlikeler nedeniyle yollar kapatıldı, araçlar süper market ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişinin önceki gün sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 500 kişinin donanmaya ait bir gemiyle tahliye edileceği bildirildi. Elektriğin kesildiği ve yolların kapandığı Mallacoota'da deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye su, gıda maddeleri ve yakıt taşıyan çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği kaydedilmişti. Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, aylardır süren yangınların, yağışlar başlayana kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

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Binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, dün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Mallacoota dahil 6 bölge ve tatil köyü için "felaket durumu" ilan etmişti.

Victoria'nın bazı kesimlerinde, halktan kara yoluyla bulundukları yerleri tahliye etmeleri istenmiş, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Yetkililer, dün, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

DÜNYA Avustralya'nın kabusu: Yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi

Ne olmuştu?

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de yetkililer, önceki sabah, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde de binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

Sidney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşmuş, yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedilmişti.

Araçlar, süpermarket ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.