Dünya Avustralyadaki yangınlarda ölü sayısı 23e yükseldi
AMERİKA

Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangınlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dumanlar gökyüzünü kaplıyor.
Dumanlar gökyüzünü kaplıyor.

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Morrison basına yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bu mevsimde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirterek, "Son zamanlarda, özellikle bu hafta boyunca, bu felaketin tamamen yeni bir seviyeye yükseldiğini gördük. Önümüzdeki 24 saat boyunca başka bir zorlukla (artan hava sıcaklıkları) karşı karşıyayız" diye konuştu.

Yangından kaçıp sahile sığındılar
OYNAT 00:00
Yangından kaçıp sahile sığındılar
Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yangınlar nedeniyle ilave yardıma ihtiyaç duyan topluluklar olduğunu vurgulayan Morrison, genel valinin onayıyla, yangından etkilenen bölgelerdeki topluluklara yardım için askeri birlikler konuşlandırılacağının altını çizdi.

Morrison, bu ay Hindistan ve Japonya'ya planlanan ziyaretlerinin ertelendiğini de kaydetti.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtti.

Ülkenin doğu ve güney kesimlerindeki bazı yerlerde, hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangınların artmasından ve yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan, eylülden bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle can kayıpları Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde kaydedilirken, bin 500'den fazla evin de kül olduğu ifade ediliyor.

Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
FOTOĞRAF 16
Title
BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu.
Title
Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu.
Title
Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.
Title
Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı.
Title
Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme olarak nitelendirildi.
Title
Sydney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedildi.
Title
Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, Mallacoota'da yaklaşık 3 bin turist ve yerel halktan bin kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bölgeden ayrılmak istemeyecek, hepsi tek seferde gemiye binemeyecek dedi.
Title
Bazı bölgelerde devam eden yangınlar ve devrilen ya da devrilmek üzere olan ağaçlar gibi tehlikeler nedeniyle yollar kapatıldı, araçlar süper market ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişinin önceki gün sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 500 kişinin donanmaya ait bir gemiyle tahliye edileceği bildirildi.
Title
Elektriğin kesildiği ve yolların kapandığı Mallacoota'da deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye su, gıda maddeleri ve yakıt taşıyan çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği kaydedilmişti.
Title
Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, aylardır süren yangınların, yağışlar başlayana kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.
Title
Title
Title
Title
Title
Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, dün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Mallacoota dahil 6 bölge ve tatil köyü için "felaket durumu" ilan etmişti.

Victoria'nın bazı kesimlerinde, halktan kara yoluyla bulundukları yerleri tahliye etmeleri istenmiş, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Yetkililer, dün, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Avustralya'nın kabusu: Yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
DÜNYA
Avustralya'nın kabusu: Yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi

Ne olmuştu?

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de yetkililer, önceki sabah, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

  • Eyaletin bazı kesimlerinde de binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

Sidney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşmuş, yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedilmişti.

Araçlar, süpermarket ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Avustralya’da dev tahliye
DÜNYA
Avustralya’da dev tahliye
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtıskandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigaradatarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.
97 bin<br>Suriyeli ayrıldı

97 bin
Suriyeli ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı.
Güzel haber alacaksınız

Güzel haber alacaksınız

​Bakan Albayrak'tan TEMSA'ya yönelik mesaj.
Farklı illerden<br>satış yapılabilecek

Farklı illerden
satış yapılabilecek

​1 Ocak itibariyle tapuda yeni dönem başladı.
Bitmiyorlar

Bitmiyorlar

​Makas atıp silahla şov yapan maganda kamerada.
Memurun zamlı<br>maaşları belli oldu

Memurun zamlı
maaşları belli oldu

En düşük memurun aylık maaşı 4 bin lira oldu.
Çıldırtan<br>mesajlara onay şartı

Çıldırtan
mesajlara onay şartı

​Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Ailemle<br>tehdit edildim

Ailemle
tehdit edildim

​Firari CEO'nun kaçışına yardım eden müdür konuştu
Türkiye'ye<br>küstah uyarı

Türkiye'ye
küstah uyarı

Meclis'ten geçen tezkere BAE'yi rahatsız etti.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Askeri varlığı<br>sona erdirilebilir

Askeri varlığı
sona erdirilebilir

Bağdat'taki saldırı sonrası olağanüstü toplantı.
Ormanlık<br>alanda dehşet

Ormanlık
alanda dehşet

​Eşini ve yanındaki adamı kafasından vurup kaçtı.
Irak'ta yeni<br>hava saldırısı

Irak'ta yeni
hava saldırısı

Saldırının sağlık konvoyuna yapıldığı duyuruldu.
Savaş ilan<br>etse bu kadar olur

Savaş ilan
etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanını öldürdü.
50 milyon <br>euroluk teklif

50 milyon
euroluk teklif

​İngiliz ekibi Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.