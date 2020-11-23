39 sivilin bilerek öldürülmesine yönelik Avustralyalı komutandan ilk açıklama: Şok oldum

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick Burr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği tarafından (IGADF) hazırlanan, Avustralyalı üst düzey komandoların acemi askerlerin "kan görmeye" alışması için savunmasız Afgan tutsakları öldürmeye zorladığını "inandırıcı delillerle" ortaya koyan raporla ilgili ülkesindeki Kanal 9 televizyonuna açıklamada bulundu.

BURR: ŞOK OLDUM

Rapordaki bulguları Batı Avustralya’nın başkenti Perth'deki Özel Hava Servisi (SAS) karargahındayken öğrendiğini belirten Korgeneral Burr, Afganistan'da Avustralyalı askerlerce işlendiği iddia edilen savaş suçlarının içeriği ve kapsamı nedeniyle "şok olduğunu" söyledi.

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick Burr

Raporda yer alan olaylarla ilgili "bu iddialardan hiçbirini duymadığını" savunan ve "Haberim olsaydı kesinlikle bildirirdim." diyen Burr, “Gerçekten yıkıcı, bu davranışın kendi organizasyonumuzda devam etmesi ahlaki açıdan yıkıcı. İddia edilen yasa dışı eylemlerin kapsamı karşısında şok oldum.’’ ifadesini kullandı.

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BİLGİLER GÜVENİLİR

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan raporun, bir dizi dedikodudan oluştuğu iddialarını da reddeden Burr, "Brereton'un bir dizi konuda güvenilir bilgilerden bahsediyor. Bunlar ciddi iddialar ve artık önümüzde izlenecek bir süreç var." dedi.

KASTEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Yaklaşık 4 yıl süren soruşturmanın ardından önceki hafta yayımlanan rapor, gözaltına alınan 39 Afgan sivilin, ülkede görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine mensup askerlerce kasten öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda ayrıca Avustralyalı askerlerin, öldürdükleri sivillerin yanına silah, bomba ve telsiz yerleştirerek cinayetleri örtbas etmeye çalıştıklarına yer verilmişti.

Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşülüp 20 binden fazla belge ve yaklaşık 25 bin görüntünün incelenmesiyle hazırlanan raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralya ordusu adına Afganistan halkından özür dilemişti.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüşerek üzüntüsünü dile getirmişti.

YARGILAMA YILLARCA SÜREBİLİR

IGADF tarafından toplanan delillerin bir kısmı sivil mahkemede kabul edilemez olduğundan, ADF personelinin yargılanmasının yıllarca sürebileceği belirtiliyor.

Rapordaki iddiaları araştırmak için Avustralya Federal Polisi bünyesinde özel bir soruşturma birimi oluşturulmuş durumda. Ayrıca mahkeme sürecini takip etmek için de Federal Savcılık tarafından Kamu Savcılıkları Direktörü bünyesinde özel bir savcı görevlendirdi.

Cinayetlere karıştıkları belirlenen 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan sivili kasten öldürdükleri iddiasıyla cezai kovuşturmalarının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.