Avustralya'nın doğusunda seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Eyalette yoğun yağışın etkisi sürerken ekipler arama çalışmasına devam ediyor.
Şiddetli yağışlar Avustralya NSW'in birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkilerken arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi. ABC News'in haberine göre şiddetli yağışlar, NSW eyaletinin birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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