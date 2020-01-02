Dünya Avustralyanın kabusu Yangınlarda ölü sayısı 18e yükseldi
AMERİKA

Avustralya'nın kabusu: Yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle bu hafta 17 kişi kayboldu.

Haber Merkezi AA
Yangınlarda hayvanlar da zarar gördü.
Yangınlarda hayvanlar da zarar gördü.

Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu.

Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu.

Yangından kaçıp sahile sığındılar
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Yangından kaçıp sahile sığındılar
Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

200 noktada etkili oldu

Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

  • Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, "bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme" olarak nitelendirildi.

Sydney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedildi.

Bazı bölgelerde devam eden yangınlar ve devrilen ya da devrilmek üzere olan ağaçlar gibi tehlikeler nedeniyle yollar kapatıldı, araçlar süper market ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
FOTOĞRAF 16
Title
BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu.
Title
Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu.
Title
Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.
Title
Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı.
Title
Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme olarak nitelendirildi.
Title
Sydney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedildi.
Title
Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, Mallacoota'da yaklaşık 3 bin turist ve yerel halktan bin kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bölgeden ayrılmak istemeyecek, hepsi tek seferde gemiye binemeyecek dedi.
Title
Bazı bölgelerde devam eden yangınlar ve devrilen ya da devrilmek üzere olan ağaçlar gibi tehlikeler nedeniyle yollar kapatıldı, araçlar süper market ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişinin önceki gün sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 500 kişinin donanmaya ait bir gemiyle tahliye edileceği bildirildi.
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Elektriğin kesildiği ve yolların kapandığı Mallacoota'da deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye su, gıda maddeleri ve yakıt taşıyan çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği kaydedilmişti.
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Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, aylardır süren yangınların, yağışlar başlayana kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.
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Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

4 bin kişi tahliye oldu

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişinin önceki gün sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 500 kişinin donanmaya ait bir gemiyle tahliye edileceği bildirildi.

  • Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, "Mallacoota'da yaklaşık 3 bin turist ve yerel halktan bin kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bölgeden ayrılmak istemeyecek, hepsi tek seferde gemiye binemeyecek" dedi.

Elektriğin kesildiği ve yolların kapandığı Mallacoota'da deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye su, gıda maddeleri ve yakıt taşıyan çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği kaydedilmişti.

Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, "aylardır süren yangınların, yağışlar başlayana kadar devam edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

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