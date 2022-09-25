Avusturya Dışişleri Bakanı: Ukrayna’daki savaş uzun sürecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentinden bulunan Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Putin’in "askeri kısmı seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "(Ukrayna’daki) savaş uzun sürecek." dedi.

Putin'den psikolojik baskı

Putin’in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirten Schallenberg, böylelikle Rus liderin daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

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Tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Schallenberg, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin,21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.

FOTOĞRAF 9 Olay, Beşiktaş Ortaköy’de 8 Eylül Perşembe saat 01:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, kapıdaki güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, içeri alınmayan kişi bir anda güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Arkadaşlarının aldığı darbeyi gören takım elbiseli yaklaşık 10 güvenlik görevlisi, kafa atan kişiyle birlikte yanındaki erkeği ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti. Bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği korkunç bir şekilde darbetti. Olay da bazı güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışa da bir türlü başaramadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişi bir süre güvenlik görevlileri ile sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra tartışan kişi güvenlik görevlisine kafa atıyor. Bunun üzerine girişte bekleyen güvenlik görevlileri aralarına aldıkları kişileri öldüresiye dövmeye başlıyor. Yere yatırdıkları kişileri sopalarla ve tekmelerle dövüyorlar. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, \"İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır\" şeklinde belirtti. Güvenlik görevlileri dehşet saçtı: Üç kişiyi sopalarla öldüresiye dövdüler Beşiktaş'ta tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, çıkan tartışma sonrası takım elbiseli güvenlik görevlileri tarafından darbedilmişti. Olayda bir kişi silahla 3 kişi aldığı darbeler sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı 5 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirtti.

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FOTOĞRAF 16 Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı İstanbul Ümraniye’de kapalı otoparkta yangın: Altı araç yandı Ümraniye'de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 6 araca sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. BiP'te paylaş

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