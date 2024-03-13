Avusturya'dan kriz çıkaracak Rusya hamlesi: Diplomatlar sınır dışı edildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Batı'nın "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" için tarihler verdiğini ancak bunların hiçbirinin tutmadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını dile getiren Erkhov, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" diye konuştu.