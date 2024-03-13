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Dünya

Avusturya'dan kriz çıkaracak Rusya hamlesi: Diplomatlar sınır dışı edildi

Avusturya, iki Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi. Diplomatlardan 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı.

23:06 - 13/03/2024 Çarşamba
IHA
Avusturya, iki Rus diplomatı sınır dışı etti.
Avusturya, iki Rus diplomatı sınır dışı etti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 19'a Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.

Rus diplomatlar 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilerek, 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı. Bakanlık, Rus diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ülkeden kovulan Rus diplomat sayısı 11'i buldu

Avusturya'nın 2020'den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükselirken, Rusya, Avusturya'nın diplomatlara yönelik aldığı her sınır dışı kararına Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık verdi.

Rusya, Avusturya'nın son sınır dışı kararına ilişkin açıklama yapmadı.



#Rusya
#Avusturya
#Diplomat
#İstenmeyen Kişi
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