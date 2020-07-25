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Dünya Ayasofya Camiinde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı Katar basınında yankı buldu Tarihi gün
ORTADOĞU

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı Katar basınında yankı buldu: Tarihi gün

Katar'daki gazeteler bugünkü nüshalarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazını "Tarihi gün" olarak niteledi. Katar'daki gazeteler bugünkü nüshalarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazını "Tarihi gün" olarak niteledi.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camii'nde dün 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı.
Ayasofya Camii'nde dün 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı.

Katar basını, Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer verdi.

Al-sharq gazetesi başlıklarından birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer" açıklamasına ayırdı.

Gazete, Anadolu Ajansının cuma namazına ilişkin verdiği haberler ile yetkililerin açıklamalarını kapsamlı şekilde yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
OYNAT 00:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
Türkiye bugün tarihi bir güne şahitlik etti. 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, cami olarak yeniden ibadete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren mahşeri kalabalığın olduğu Ayasofya'da hafızlardan silinmeyecek anlar yaşandı. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıkması ve elinde kılıçla hutbe vermesiydi. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.


Raya gazetesi de ilk sayfasında "Ayasofya tarihi bir cuma gününde namaz kılanlarla mamur" başlığını kullandı. Cuma hutbesinde verilen mesajları aktaran gazete, "Ayasofya kubbesinin altından tüm beşeriyete adalet, barış ve merhamet çağrıları yapıldı. Evrensel değerlerin ve ahlaki ilkelerin korunmasına teşvik edildi" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı
HAYAT
Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı

Vatan gazetesi de ilk sayfasında, "Erdoğan, Ayasofya'daki ilk cuma namazında Kur'an-ı Kerim tilavet etti" başlığına yer verdi.

Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
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Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
  • Gazetenin görüş sütununda "Tarihi gün" başlığıyla yapılan değerlendirmede, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla dün Türkiye ve İslam dünyası için tarihi bir gün yaşandığı, eşsiz mimari eserin yeniden İslam ümmetine geçmesiyle bu yüce ümmetin yeniden tam ihtişamını kazanmasının ümit edildiği vurgulandı.

Cuma namazına 350 bin kişinin katıldığı bilgisi aktarılan gazetede, "Kardeş Türk halkının ve İslam ümmetinin sınırları aşan bir sevince sahip olduğu" kaydedildi.

Gazete haberini "Allah'a hamdolsun" sözleriyle sonlandırdı.

Ayasofya’da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.
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Seneler sonra Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı için on binlerce vatandaş alana geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.
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350 bin kişinin katıldığı Cuma namazı, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi.
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Çekilen fotoğraf karesinde kalabalık, binlerce metre yükseklikten net bir şekilde görüldü.
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Ayasofya’da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazına katılan 350 bin kişi, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi.


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