Ayasofya kararına Kosova'dan destek: Hak yerini buldu

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka Ayasofya'nın ibadete açılması kararına destek verdi.

"KARARA MEMNUNİYET VERİCİ HAK YERİNİ BULDU"

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ayasofya Camisi yeniden ibadete açıldı. 86 yıl sonra yeniden Müslümanların rahat bir şekilde namaz kılacağı o güzelim İstanbul'daki cami olacaktır. Uzun zamandır beklenilen ve zannediyorum ki hak yerine ulaştı" dedi.

"Artık önümüzdeki günlerden itibaren tüm Müslüman kardeşlerimiz bizler de inşallah Ayasofya Camii'sinde namazımızı kılacağız" diyen Damka, "İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Tarihi bir yer ve tarihi İstanbul'da namaz kılmak herkesin hakkıdır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, saat 20.53'te gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasından bir kesit paylaştı. Erdoğan konuşmasında, 'Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KALKINMA BAKANI KERVAN: KARARI SELAMLIYORUZ

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ayasofya Camisi’nin tekrar ibadete açılması için katkı sunanlara teşekkür etmek ve takdir etmek gerekmektedir. Çünkü Ayasofya Camisi İstanbul için Türk dünyası için, İslam dünyası için çok önemli unsurlardan biridir. Bizler de bunu selamlıyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYA Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

ALLAH BU CAMİDE NAMAZ KILMAYI NASİP ETSİN

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla: “Kosova Türk toplumunun seçilmiş bir temsilcisi olarak, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasını kutluyorum. Allah, bu camide namaz kılmayı hepimize nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Ayasofya için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir: Sevinçten ağladık

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı: Kimin ne dediğine değil, milletimizin isteğine bakarak ibadete açtık