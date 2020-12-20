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Dünya Ayn İsada fırtına öncesi sessizlik Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi
ORTADOĞU

Ayn İsa'da fırtına öncesi sessizlik: Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan YPG işgalindeki Ayn İsa bölgesinde çatışmalar sürüyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa hattına takviye güç gönderdi. Muhalif unsurlar operasyonun yakında başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu bölgeye takviye güç gönderdi.
Suriye Milli Ordusu bölgeye takviye güç gönderdi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda son bir yıldır Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği Rasulayn ilçe merkezine çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirildi.

  • YPG/PKK terör örgütü bu saldırıları Ayn İsa hattından sızdırdığı terör unsurları sayesinde gerçekleştirebildi.

Uzun süredir kangren haline gelen YPG/PKK saldırılarının merkezinde Ayn İsa bölgesi var.

Son birkaç haftadır bölgede ufak çaplı çatışmalar devam ederken, Suriye Milli Ordusu dün gece saatlerinde bölgeye takviye güç gönderdi.

Suriyeli muhalif kaynaklar, operasyonun yakında başlayacağını öne sürdü.

18 ARALIK'TA BİR KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye Mil Ordusu, Ayn İsa bölgesinin yakınlarındaki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığını açıkladı. Tina al-Jarid köyünün de kurtarılmasının ardından dün geceden bu yana bölgede, YPG/PKK’dan kurtarılan köy sayısı 3’e ulaştı.

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