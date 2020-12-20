Ayn İsa'da fırtına öncesi sessizlik: Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi

Hayat

Youtube'un en çok kazananı sadece 9 yaşında bir çocuk: Yıllık geliri dudak uçuklattı

Forbes dergisi 2020 yılında Youtube'un en çok kazananlarını açıkladı. Zirvede oyuncak videoları çeken 9 yaşındaki Ryan Kaji yer aldı. Ryan Kaji üç yıldır en çok kazanan isimler listesindeki birinciliğini koruyor.