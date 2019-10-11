Azerbaycan: Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz Azerbaycan: Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 13:39 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 14:16 AA