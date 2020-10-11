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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir güç
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir güç

Rus kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu söyledi. "Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi" diyen Aliyev "Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir rolü olduğunu söyledi.

Rus RBK kanalına konuşan Aliyev "Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.” dedi.

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Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahiptir. Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi. Bu nedenle, Türkiye çatışmaların sonlandırılması da dahil bölgemizde daha büyük bir role sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Son iki haftada Ermenistan'a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyleyen Aliyev "Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan'ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etsin." diye konuştu.

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