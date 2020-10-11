Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir güç

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir rolü olduğunu söyledi.

Rus RBK kanalına konuşan Aliyev "Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.” dedi.

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TÜRKİYE İSTİKRAR SAĞLAYAN BİR ROLE SAHİP

Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahiptir. Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi. Bu nedenle, Türkiye çatışmaların sonlandırılması da dahil bölgemizde daha büyük bir role sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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ERMENİSTAN'A RUSYA'DAN ÜCRETSİZ EKİPMAN SAĞLANIYOR

Son iki haftada Ermenistan'a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyleyen Aliyev "Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan'ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etsin." diye konuştu.