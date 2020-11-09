Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Büyük bir tehditle karşılaşırsam Türk askerini davet ederim

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli bir açıklama yaptı. AZTV'de geçen açıklamaya göre Aliyev 'Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir' dedi. DÜNYA Şuşa'da zafer yürüyüşü DÜNYA Sıra Hocalı’da OYNAT 00:20 Şuşa'nın işgalden kurtarılması sonrası İlham Aliyev’den zafer pozu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in mezarını ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Aliyev çifti Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını veren şehitleri mezarları başında andı. Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ebedi Meşale” anıtına çelenk koyduktan sonra Azerbaycan İstiklal Marşı çalındı. Azerbaycan halkına seslenen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşmasının ardından İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Şuşa zaferini kutlamak üzere kamera karşısında zafer pozu verdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2212118'); PID2.render('pid#comment-count-2212118'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:59 Aliyev müjdeyi verdi: Şuşa'yı işgalden kurtardık Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, '28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak' açıklamasında bulundu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2212112'); PID2.render('pid#comment-count-2212112'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:53 Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211742'); PID2.render('pid#comment-count-2211742'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder