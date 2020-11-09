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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Büyük bir tehditle karşılaşırsam Türk askerini davet ederim
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Büyük bir tehditle karşılaşırsam Türk askerini davet ederim

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri yardımına başvurabilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı.

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli bir açıklama yaptı.

  • AZTV'de geçen açıklamaya göre Aliyev "Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir" dedi.

Şuşa'da zafer yürüyüşü
DÜNYA
Şuşa'da zafer yürüyüşü

Sıra Hocalı’da
DÜNYA
Sıra Hocalı’da

Şuşa'nın işgalden kurtarılması sonrası İlham Aliyev’den zafer pozu
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Şuşa'nın işgalden kurtarılması sonrası İlham Aliyev’den zafer pozu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in mezarını ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Aliyev çifti Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını veren şehitleri mezarları başında andı. Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ebedi Meşale” anıtına çelenk koyduktan sonra Azerbaycan İstiklal Marşı çalındı. Azerbaycan halkına seslenen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşmasının ardından İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Şuşa zaferini kutlamak üzere kamera karşısında zafer pozu verdi.

Aliyev müjdeyi verdi: Şuşa'yı işgalden kurtardık
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Aliyev müjdeyi verdi: Şuşa'yı işgalden kurtardık
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, '28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak' açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
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Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi.
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Ekonomi politikalarımızdevam edecek

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Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir
Dünya

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
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İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı
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Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

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