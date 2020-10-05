Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor." dedi.
BİZİM ERMENİ HALKIYLA SORUNUMUZ YOK
Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.