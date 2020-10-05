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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan Rusyayı savaşa çekmeye çalışıyor
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır” dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor

BİZİM ERMENİ HALKIYLA SORUNUMUZ YOK

Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Öz kardeşim Erdoğan herkese 'Yerinizi bilin' dedi
OYNAT 01:33
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Öz kardeşim Erdoğan herkese 'Yerinizi bilin' dedi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Söz konusu süreçte en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek 'Öz kardeşim herkese yerini bildirdi. Dünyaya bizim haklılığımızı söyledi. Türkiye yine kardeşliğini gösterdi' ifadelerini verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
OYNAT 02:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Türkiye üretimi SİHA'ların operasyonlarda büyük üstünlük sağladığını belirten Aliyev, ''Son teknoloji ürünü bu SİHA'lar maşallah iyi vuruyor. Mükemmel vasıtalar bunlar. İyi ki Türkiye kardeşimiz bunları üretmiş'' ifadelerini kullandı.


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