Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor

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Antalya'da Oruç Reis yeni görev bekliyor

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. Antalya Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan, önceki gün akşam saatlerinde ise Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni görevi beklemeye başladı.