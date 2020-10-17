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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistana cevabı savaş meydanında mertçe vereceğiz
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'a cevabı savaş meydanında mertçe vereceğiz

Ermenistan'ın sivillere saldırısı sonrası ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan savaş suçu işliyor. Biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz" dedi. Aliyev, Füzuli kenti ile birlikte 7 köyün de işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine 45'den fazla kişinin de yaralanmasına sebep olan füze saldırısı sonrası ulusa seslendi. Aliyev, gerçekleştirilen saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını söyledi.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuliyet taşıyacaklardır. Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

Ermenistan her gün vatandaşlarımızı öldürüyor, şehirlerimize ateş açıyor. Binlerce ev zarar gördü. Ermenistan yönetimi savaş suçu işliyor. Balistik füze sistemleriyle sivilleri vurmak savaş suçudur.

Bize yakıştığı gibi mertçe davranacağız

Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz.

Fuzuli işgalden kurtarıldı

Azerbaycan halkına haber vermek istiyorum. Azerbaycan ordusu, kurtarılması imkansız denilen Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerini, Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz.

Azerbaycan ordusu büyük kabiliyete ve teknik imkana sahip bir ülkededir. Fuzuli operasyonu savaş kitaplarına girecek. Bugün tarihi bir gündür. Birlik olarak bu tarihi yazıyoruz. Bu anları sabırsızlıkla beklerken hayattan göç eden mültecilerimizin eminim ki ruhu şad olmuştur.

Karşımızda hiç kimse duramaz. Ermenistan topraklarımızdan çıksın. Ateşkes ondan sonra olabilir. Ateşkes ilan edildi ondan bir gün geçmedi Gence'yi bombaladılar.

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

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