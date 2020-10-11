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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistana mühimmat taşıyor
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor

Moskova'daki anlaşma sonrası Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den yeni bir açıklama geldi. Hacıyev Ermeni Havayolları şirketinin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti. Hacıyev bunun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hikmet Hacıyev.
Hikmet Hacıyev.

Moskova'da varılan ateşkes anlanmasından sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldığı saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den çarpıcı açıklamalar geldi.

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SİVİL UÇAKLARLA MÜHİMMAT TAŞIYORLAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın havayolu şirketi 'Atlantis European' Ermeni Havayolları şirketinin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti.

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SİVİL HAVACILIK KURALLARINA AYKIRI

Hacıyev attığı tweette yaptırım kapsamında olan havayolu şirketinin Ermenistan'a mühimmat taşıdığını dile getirerek "Bu, Chicago Konvansiyonunun ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali," ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Gence'de sivillere düzenlediği saldırı anına ait görüntüler
OYNAT 00:59
Ermenistan'ın Gence'de sivillere düzenlediği saldırı anına ait görüntüler
Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
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