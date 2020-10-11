Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor

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Prof Dr. Aksun: Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanları zehirleyerek ölümüne neden olabilir

Kırıkkale'de geçtiğimiz gün sahte alkol kullandığı iddia edilen 7 kişi yaşamını yitirmişti. Konu ile ilgili görüş bildiren Prof. Dr. Aksun, "Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanların ölümüne neden olabilir. 4-15 mililitre dozlarında körlük görülebilirken, daha yüksek dozları tüm organ ve dokularda ciddi bozukluklara neden olabilir, 30 ile 100 mililitre arasındaki dozlarda ise öldürücü olabilir. Tedavinin bir an önce başlaması çok önemli" dedi.