Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor
Moskova'daki anlaşma sonrası Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den yeni bir açıklama geldi. Hacıyev Ermeni Havayolları şirketinin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti. Hacıyev bunun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.
Moskova'da varılan ateşkes anlanmasından sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldığı saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den çarpıcı açıklamalar geldi.
SİVİL UÇAKLARLA MÜHİMMAT TAŞIYORLAR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın havayolu şirketi 'Atlantis European' Ermeni Havayolları şirketinin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti.
SİVİL HAVACILIK KURALLARINA AYKIRI
Hacıyev attığı tweette yaptırım kapsamında olan havayolu şirketinin Ermenistan'a mühimmat taşıdığını dile getirerek "Bu, Chicago Konvansiyonunun ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali," ifadelerini kullandı.