Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini böyle vurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar yayınlandı.

OYNAT 00:59 Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini kamikaze İHA'larla böyle vurdu Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar yayınlandı.



Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının oynadığı rol, geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

OYNAT 01:59 Özünden koparılan Şuşa Camisi'nde Azerbaycan askerinin Haşr suresi tilaveti mest etti Karabağ operasyonlarıyla 44 günde özüne dönen Şuşa'da artık Kur'an sesleri yükseliyor. Azerbaycan askerlerinin Şuşa Camisi'nde Haşr Suresi'nin 22-24. ayetleri okuduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:09 Azerbaycan'da görevli Mehmetçik, işgalden kurtarılan bölgelerde mayınlı arazileri temizliyor Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesinde Azerbaycan askerleriyle mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ilgili timlerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla Ağdam'da ekin arazileri ile yolları mayınlardan ve patlamamış mermilerden temizlediği bildirildi. Bakanlık, yapılan mayın arama faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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