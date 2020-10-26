Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı ateşkes yürürlüğe girdi
ASYA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi​

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı ateşkes yürürlüğe girdi

Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim 2020’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen E. Biegun ile bir araya gelerek, ülkelerinin 10 Ekim’de Moskova’da kararlaştırılan insani ateşkesi uygulama ve buna uyma konusundaki kararlılığını yineledi.

İnsani ateşkes 26 Ekim 2020’de yerel saatle 08:00’de yürürlüğe girecek. ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yaklaştırmak için Dışişleri Bakanları ve Minsk Grubu Eş Başkanları arasında yoğun müzakereleri kolaylaştırdı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan hedeflerini böyle imha etti
OYNAT 00:59
Azerbaycan ordusu Ermenistan hedeflerini böyle imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 'Grad' çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait karargahları böyle imha etti
OYNAT 02:13
Azerbaycan, Ermenistan'a ait karargahları böyle imha etti
Azerbaycan, işgal altında bulunan Karabağ'daki Ermenistan'a ait askeri karargah, araç ve mevzilerin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.


Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.