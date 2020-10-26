Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı ateşkes yürürlüğe girdi

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim 2020’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen E. Biegun ile bir araya gelerek, ülkelerinin 10 Ekim’de Moskova’da kararlaştırılan insani ateşkesi uygulama ve buna uyma konusundaki kararlılığını yineledi.

İnsani ateşkes 26 Ekim 2020’de yerel saatle 08:00’de yürürlüğe girecek. ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yaklaştırmak için Dışişleri Bakanları ve Minsk Grubu Eş Başkanları arasında yoğun müzakereleri kolaylaştırdı.

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