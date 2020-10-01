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Dünya Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde ilerlemeye devam ediyor
ASYA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada son durum: Hangi bölgeler ele geçirildi?

Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde ilerlemeye devam ediyor

İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'a ağır darbeler vuran Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun Karabağ'daki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Azerbaycan Devlet Televizyonu, Fuzuli Cebrayik bölgesinde ele geçirilen yeni bölgelere ilişkin bir görüntü yayınladı. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun başarılı askeri harekatı devam ediyor.

ERMENİSTAN ORDUSUNA AĞIR DARBE

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.

Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı
OYNAT 00:58
Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

MOSKOVA TARAFLARI DAVET ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Lavrov, dışişleri bakanlarının görüşmesi dahil gerekli kontakları kurmak için Moskova sahasını önerdi.

"ERMENİSTAN ORDUSU ÇEKİLSİN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından yapılan saldılar neticesinde yaralanan Azerbaycanlı askerleri hastanede ziyaret etti.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada çatışmaların bitmesi için Azerbaycan'ın tek koşulunun Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu açıkladı.

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