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Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanı Harutyunyan'ın gözaltına alınma anını paylaştı

Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan’ın gözaltına alındığı anları paylaştı. Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Gence'nin şehir merkezine düzenlenen füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

13:03 . 4/10/2023 Çarşamba
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Arayik Harutyunyan

Arayik Harutyunyan

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonun ardından Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin yöneticilerinden biri daha yakalandı.

Azerbaycan basınında yer alan haberlerde, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan’ın, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından yakalandığı ve başkent Bakü’ye getirildiği aktarıldı.

Gözaltı görüntüsü paylaşıldı

Dünyaya duyurulan gelişmenin ardından Ermeni basınından, Harutyunyan’ın Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiği iddia edildi.

Azerbaycan cephesinden Ermeni basınının iddiasına yönelik fotoğraflı bir cevap geldi.

Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetici Arayik Harutyunyan’ın yakalandığı anların görüntüsünü paylaştı.

Öte yandan Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023’te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Gence saldırısının emrini verdi

Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine düzenlediği füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

Azerbaycan daha önce, Karabağ’dan kaçtıkları sırada sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan'ı ve sözde rejimin ordusunun eski komutanı Levon Mnatsakanyan'ı sınır kontrol noktalarında tutuklamıştı.



#Arayik Harutyunyan
#Karabağ
#Ermenistan
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