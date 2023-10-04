Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanı Harutyunyan'ın gözaltına alınma anını paylaştı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan ile gerilim yaşayan Ermenistan'a destek verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız Bakan'ın Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti. Hacızade, 'dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdüğünü belirtti.