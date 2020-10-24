Azerbaycan ordusu ele geçirdi: Ermenistan ordusunun iletişimi kesilecek Azerbaycan ordusu ele geçirdi: Ermenistan ordusunun iletişimini felç edecek Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edilirken, önemli iletişim hatları da kontrol altına alındı. Operasyonlar kapsamında Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği de kaydedildi.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 07:54 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 08:00 AA