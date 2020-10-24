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Dünya Azerbaycan ordusu ele geçirdi Ermenistan ordusunun iletişimini felç edecek
ASYA

Azerbaycan ordusu ele geçirdi: Ermenistan ordusunun iletişimi kesilecek

Azerbaycan ordusu ele geçirdi: Ermenistan ordusunun iletişimini felç edecek

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edilirken, önemli iletişim hatları da kontrol altına alındı. Operasyonlar kapsamında Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

CİDDİ ZAİYAT VERİLDİ

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Ermeni savunma hattı imha edildi
DÜNYA
Ermeni savunma hattı imha edildi

GERİ ÇEKİLDİLER

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

İLETİŞİM HATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor: Askeri teçhizatlar nokta atışı ile imha edildi
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Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor: Askeri teçhizatlar nokta atışı ile imha edildi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde Ermenistan ordusuna ait hedeflerin imha anı görüntüleri paylaşıldı.

Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor: Azerbaycan ordusu hedefleri tek tek imha etti
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Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor: Azerbaycan ordusu hedefleri tek tek imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri personelin ve zırhlı araçların harekete geçmeye hazırlanırken Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmesiyle ilişkin görüntüleri yayınladı.

Şuşa düşerse Dağlık Karabağ işgalden kurtulur
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Şuşa düşerse Dağlık Karabağ işgalden kurtulur
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ istikametinde önemli ilerleme kaydetti. Ermenistan her cephede ağır kayıplar veriyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantı kesilirken, güney cephesinde Fuzuli, Zengidan ve Cebrayil rayonlarında kontrol sağlandı. Harekat planı ile ilgili bilgi veren Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Şuşa şehrinin düşmesi halinde Dağlık Karabağ'ın kontrolünün Azerbaycan ordusuna geçeceğini söyledi.


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