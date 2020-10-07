Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile çatışmasında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azertac sitesinin haberine göre Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu.
KENDİ TANKLARINI VURDULAR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamadı Ermenistan ordusunun yanlışlıkla kendi tanklarını vurduğunu belirtti.
Açılan ateşte bir tankın mürettebatı ile yok etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
KONVOY ATEŞ HEDEFİNE GİRDİ
Yapılan açıklamada "3 tanktan oluşan konvoy Hankendi yakınlarında, kendi topçu birliklerinin ateş hedefine girdi. Bir tank ateşin tam hedefi olarak etkisiz hale geldi" ifadeleri kullanıldı.