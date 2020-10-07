Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile çatışmasında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azertac sitesinin haberine göre Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu.

DÜNYA Azerbaycan, Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

KENDİ TANKLARINI VURDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamadı Ermenistan ordusunun yanlışlıkla kendi tanklarını vurduğunu belirtti.

Açılan ateşte bir tankın mürettebatı ile yok etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

DÜNYA Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

KONVOY ATEŞ HEDEFİNE GİRDİ

Yapılan açıklamada "3 tanktan oluşan konvoy Hankendi yakınlarında, kendi topçu birliklerinin ateş hedefine girdi. Bir tank ateşin tam hedefi olarak etkisiz hale geldi" ifadeleri kullanıldı.