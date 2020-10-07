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ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarında Azerbaycan ordusunun güç üstünlüğü sürerken, Ermenistan tarafında ilginç bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ermeni topçularının yanlışlıkla kendi tanklarına ateş açtığı ve 3 tanktan birisinin yok edildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu.
Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu.

Ermenistan, Azerbaycan ile çatışmasında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azertac sitesinin haberine göre Ermenistan ordusu kendi tanklarını vurdu.

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KENDİ TANKLARINI VURDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamadı Ermenistan ordusunun yanlışlıkla kendi tanklarını vurduğunu belirtti.

Açılan ateşte bir tankın mürettebatı ile yok etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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KONVOY ATEŞ HEDEFİNE GİRDİ

Yapılan açıklamada "3 tanktan oluşan konvoy Hankendi yakınlarında, kendi topçu birliklerinin ateş hedefine girdi. Bir tank ateşin tam hedefi olarak etkisiz hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

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