Putin'den Ermenistan'a soğuk duş: Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü yok

Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi. Rus medyasına konuşan Putin, Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olmadığını söyleyerek "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı.
ATEŞKES ÇAĞRISI
Putin, yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.
RUSYA ERMENİSTAN'I KORUMAK ZORUNDA DEĞİL
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önceki günlerde Putin'i arayarak destek istemişti. Putin'den gelen açıklama Paşinyan'ın hayallerini suya düşürdü. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.
Nikol Paşinyan 2 gün önce Putin'i arayarak yardım istemişti.