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Dünya Putinden Ermenistana soğuk duş Rusyanın Ermenistanı koruma yükümlülüğü yok
ASYA

Putin'den Ermenistan'a soğuk duş: Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü yok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'dan umduğu desteği bulamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamaları Ermenistan'da soğuk duş etkisi oluşturdu. Rusya'nın Ermenistan'ı korumak zorunda olmadığını söyleyen Putin "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi. Rus medyasına konuşan Putin, Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olmadığını söyleyerek "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı.

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ATEŞKES ÇAĞRISI

Putin, yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.

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RUSYA ERMENİSTAN'I KORUMAK ZORUNDA DEĞİL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önceki günlerde Putin'i arayarak destek istemişti. Putin'den gelen açıklama Paşinyan'ın hayallerini suya düşürdü. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

Nikol Paşinyan 2 gün önce Putin'i arayarak yardım istemişti.

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