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Dünya Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti Bugün kimi arasam?
ASYA

Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan alay konusu oldu. Rus askeri uzman İgor Korotçenko Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa ve Asyalı liderleri aramasıyla dalga geçti.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ABD'den yardım istedi

TWİTTER'DAN DALGA GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sık sık aramasıyla dalga konusu olan Nikol Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Korotçenko "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü.

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Paşinyan Merkel'e yalvardı: Türkiye hiç olmadığı kadar aktif lütfen durdurun

HERKESİ TEK TEK ARADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan Azerbaycan hattındaki çatışmaların başlamasından sonra başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok lideri telefonla arayarak yardım istemişti.

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