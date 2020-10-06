Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Aliyev: 'Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin bu zor zamanda olmasının özel bir önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ”Bu, kardeş ülkenin açık desteğinin bir göstergesidir. Azerbaycan halkı bu destek için kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanına çok müteşekkirdir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmelerim ve onun çok açık ve kararlı açıklamaları, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Azerbaycan dünyada Türkiye gibi büyük bir güce sahip, kardeş bir ülke var. Bu destek bize ilham veriyor, bize güç veriyor ve aynı zamanda bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.