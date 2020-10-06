Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Rus askeri uzman İgor Korotçenko Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa ve Asyalı liderleri aramasıyla dalga geçti.
TWİTTER'DAN DALGA GEÇTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sık sık aramasıyla dalga konusu olan Nikol Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Korotçenko "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü.
Утро Пашиняна. Кому бы еще позвонить? pic.twitter.com/PdXUVEZCu5
Утро Пашиняна. Кому бы еще позвонить? pic.twitter.com/PdXUVEZCu5— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) October 6, 2020
HERKESİ TEK TEK ARADI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan Azerbaycan hattındaki çatışmaların başlamasından sonra başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok lideri telefonla arayarak yardım istemişti.