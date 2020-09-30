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POLİTİKA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ABD'den yardım istedi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sürüyor. Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD basınında Türkiye'yi suçladı. Ermeni askeri kıyafetleri giyerek Azerbaycan'a karşı saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristleri görmezden gelen Paşinyan,

uluslararası toplumdan yardım istedi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Washington Post'a Türkiye'yi şikayet etti. Başlattığı saldırılarla Azerbaycan'da sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, uluslararası basında kendini ve ülkesini aklamaya çalıştı.

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Paralı asker yalanı

Paşinyan, Washington Post gazetesinden David Ignatius ile telefonla yaptığı mülakatta Türkiye'yi 'kendi çevresinde, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve şimdi de Güney Kafkasya'da istikrarsızlık yaratmakla' suçlamaya kalktı. Ermeni askeri kıyafetleri giyerek Azerbaycan'a karşı saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristleri görmezden gelen Paşinyan, "Türkiye, çatışmanın patlak vermesinden bu yana Suriye'den gelen paralı askerlerle Azerbaycan'a yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

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ABD'den yardım istedi

Kendisinin ve meslektaşlarının ABD, Rusya, Fransa ve Almanya'dan üst düzey yetkililerle görüştüğünü belirten Paşinyan, Washington'dan yardım istediğini dile getirerek, "Ancak şu ana kadar ateşkes veya uzlaşma müzakerelerine yönelik belirgin bir ilerleme olmadı." dedi.


Trump sessiz kaldı

Nikol Paşinyan ile görüşmesini aktaran David Ignatius da yazısında, "Geçmişte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğuyla övünen Başkan Trump, şu ana kadar durum hakkında sessiz kaldı." ifadesiyle Ermenistan'ın korunması gerektiğini ima etti.

İngiliz sunucu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a işgalci olduklarını hatırlatmıştı
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İngiliz sunucu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a işgalci olduklarını hatırlatmıştı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 14 Ağustos tarihinde yayımlanan BBC Hard Talk programında soğuk terler döktüğü anlar yeniden gündeme geldi.

İngiliz sunucu Stephen Sackur, tarihi argümanlarla işgal altında bulundurduğu Azerbaycan topraklarındaki statüsüne meşruiyet kazandırmaya çalışan Paşinyan'a 'işgalci' olduklarını hatırlatmış ve bu program büyük ses getirmişti.

Sackur, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Siz ise, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylemeyi seçiyorsunuz. Siz açıkça barış elçisi değilsiniz.' ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, ise sunucunun bu sert çıkışı karşısında sadece Dağlık Karabağ'daki sözde hükumeti işaret etmeyi tercih etmişti.


  • Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16'nın Ermenistan'a ait savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Aliyev'i suçlamaya kalktı

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de hedef alarak, "Aliyev son günler, haftalar, aylar içinde defalarca böyle bir saldırı tehdidinde bulundu." ifadesini kullandı. Paşinyan, kendi ülkesinin saldırıları başlatan taraf olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştı. Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün olan, Ermeni halkına karşı ilan edilen bir savaş. Kendimizi savunmak için her yolu kullanmalıyız."

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