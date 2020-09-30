Ermenistan Başbakanı Paşinyan ABD'den yardım istedi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Washington Post'a Türkiye'yi şikayet etti. Başlattığı saldırılarla Azerbaycan'da sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, uluslararası basında kendini ve ülkesini aklamaya çalıştı.
Paralı asker yalanı
Paşinyan, Washington Post gazetesinden David Ignatius ile telefonla yaptığı mülakatta Türkiye'yi 'kendi çevresinde, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve şimdi de Güney Kafkasya'da istikrarsızlık yaratmakla' suçlamaya kalktı. Ermeni askeri kıyafetleri giyerek Azerbaycan'a karşı saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristleri görmezden gelen Paşinyan, "Türkiye, çatışmanın patlak vermesinden bu yana Suriye'den gelen paralı askerlerle Azerbaycan'a yardım ediyor." ifadelerini kullandı.
ABD'den yardım istedi
Kendisinin ve meslektaşlarının ABD, Rusya, Fransa ve Almanya'dan üst düzey yetkililerle görüştüğünü belirten Paşinyan, Washington'dan yardım istediğini dile getirerek, "Ancak şu ana kadar ateşkes veya uzlaşma müzakerelerine yönelik belirgin bir ilerleme olmadı." dedi.
Trump sessiz kaldı
Nikol Paşinyan ile görüşmesini aktaran David Ignatius da yazısında, "Geçmişte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğuyla övünen Başkan Trump, şu ana kadar durum hakkında sessiz kaldı." ifadesiyle Ermenistan'ın korunması gerektiğini ima etti.
- Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16'nın Ermenistan'a ait savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.
Aliyev'i suçlamaya kalktı
Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de hedef alarak, "Aliyev son günler, haftalar, aylar içinde defalarca böyle bir saldırı tehdidinde bulundu." ifadesini kullandı. Paşinyan, kendi ülkesinin saldırıları başlatan taraf olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştı. Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün olan, Ermeni halkına karşı ilan edilen bir savaş. Kendimizi savunmak için her yolu kullanmalıyız."