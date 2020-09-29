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Dünya Paşinyan Merkele yalvardı Türkiye hiç olmadığı kadar aktif lütfen durdurun
AVRUPA

Paşinyan Merkel'e yalvardı: Türkiye hiç olmadığı kadar aktif lütfen durdurun

Ermenistan ve Azerbaycan hattındaki çatışmalar sürerken, Ermenistan'dan Paşinyan'ın Türkiye korkusunu gösteren yeni açıklamalar geldi. Çatışmaların daha ilk gününde uluslararası toplumu, Türkiye'yi engellemeye çağıran Paşinyan şimdi de Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin ‘bölgedeki saldırgan politikasına’ engel olma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Angela Merkel ve Nikol Paşinyan.
Angela Merkel ve Nikol Paşinyan.

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerginlik sürerken Ermenistan'dan Türkiye aleyhinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çatışmaların henüz birinci gününde uluslararası topluma "Türkiye'yi durdurun" çağrısı yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan şimdi de Almanya Başbakanı Angela Merkel'e benzer bir talepte bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki gerginliği konuştu ve Türkiye’nin ‘bölgedeki saldırgan politikasına’ engel olma çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLSİN"

Paşinyan, Merkel’e Türkiye’nin bölgede duruma müdahil olmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

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"TÜRKİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR AKTİF"

Paşinyan gerginliğin tırmanmaya başladığı zamanlarda Türkiye'nin bölgede görülmemiş düzeyde aktiflik gösterdiğini iddia etti.

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MERKEL: BARIŞ SÜRECİNE GERİ DÖNÜLMELİ

Almanya Başbakanı Merkel ise gerginleşen durumla ilgili endişelerini ifade ederek, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde barış sürecine geri dönülmesi gerektiğini ve Karabağ sorununun barışçıl yolla çözümünden başka alternatif olmadığını söyledi.

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