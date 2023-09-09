Azerbaycan Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı: Hiçbir hukuki geçerliliği yok

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaptığı seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığı ifade edildi.
Rusya’da Ukrayna’dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un da aralarında bulunduğu toplam 80 bölgede dün başlayan yerel seçimler sürüyor.
"Azerbaycan ve Ukrayna birbirlerinin egemenliğini tanıyor"
Azerbaycan, Ukrayna'dan işgal edilen topraklarda yapılan seçimlere tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna’nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve desteklediği ifade edildi.