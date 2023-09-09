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Dünya

Azerbaycan Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı: Hiçbir hukuki geçerliliği yok

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan ’seçimlerin’ hiçbir hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri kullanıldı.

17:22 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaptığı seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığı ifade edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaptığı seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığı ifade edildi.

Rusya’da Ukrayna’dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un da aralarında bulunduğu toplam 80 bölgede dün başlayan yerel seçimler sürüyor.

"Azerbaycan ve Ukrayna birbirlerinin egemenliğini tanıyor"

Azerbaycan, Ukrayna'dan işgal edilen topraklarda yapılan seçimlere tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna’nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve desteklediği ifade edildi.

"Son yapılan seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur"

Ukrayna topraklarında sadece Ukrayna’nın anayasası ve mevzuatına uygun olarak yapılan seçimlerin meşru olabileceği vurgulanan açıklamada,
"Azerbaycan’ın bu ilkeli tutumu, devletlerin egemenliğine ilişkin haklara saygı konusunda evrensel olarak tanınan norm ve uluslararası hukukun ilkelerine dayanmaktadır. Bu kriterleri karşılamadığı için Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan ’seçimlerin’ hiçbir hukuki geçerliliği yoktur"
ifadeleri kullanıldı.



#Azerbaycan
#Ukrayna
#Rusya
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