Azerbaycan Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı: Hiçbir hukuki geçerliliği yok

"Azerbaycan’ın bu ilkeli tutumu, devletlerin egemenliğine ilişkin haklara saygı konusunda evrensel olarak tanınan norm ve uluslararası hukukun ilkelerine dayanmaktadır. Bu kriterleri karşılamadığı için Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan ’seçimlerin’ hiçbir hukuki geçerliliği yoktur"