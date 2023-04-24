Azerbaycan ve Gürcistan savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Azerbaycan ve Gürcistan, savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı.





Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.





Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki ve geçici olarak Rus güçlerinin kontrolündeki Azerbaycan topraklarındaki durum konuşuldu.





Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, askeri, askeri teknik, askeri eğitim alanlarında işbirliği konularını da konuşan bakanlar, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ve üçlü askeri işbirliklerini ve ortak tatbikatları ele aldı.





Görüşme sonunda Hasanov ve Burchuladze, "Azerbaycan Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması" na imza attı.





Temasları kapsamında Bakü'deki şehitlikleri ziyaret eden Burchuladze, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.



