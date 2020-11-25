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Dünya Azerbaycanda, işgalden kurtarılan Şuşaya yeni yol yapılıyor
ASYA

Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapımı çalışmaları sürüyor. Aliyev'in 16 Kasım'da temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

Haber Merkezi AA
Şusa'ya yeni yol yapılıyor.
Şusa'ya yeni yol yapılıyor.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapımı çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Kasım'da temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı (Azeryol) gerçekleştiriyor.

Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, uzunluğu 101,5 kilometre, eni ise 37,7 metre olacak yolun 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Yapım sürecinde de yol kullanılabilecek.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

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