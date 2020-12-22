Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarının borçları silindi

Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şehit askerlerin bankalara olan borçlarının faizleri ile silindiği belirtildi. Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi.

DÜNYA Zafer ve gurur günü

2 bin 800'den fazla şehit verilmişti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800'den fazla şehit vermişti.

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FOTOĞRAF 25 Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi. Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar BiP'te paylaş

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DÜNYA Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

DÜNYA Azerbaycan ordusu 2 bin 802 şehit verdi