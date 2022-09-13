Azerbaycan'dan sert karşılık görünce AB'ye sığındı: Paşinyan'dan dikkat çeken görüşme

Bir süredir tahriklerini sürdüren Ermeni güçlerinin sorumsuz davranışlarının ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırı, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalara sahne oldu.

Yaşananlara dair Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Çatışmalar sonrası Michel ile görüştü

Gelişmeler üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erivan'ın açıklamasına göre, Paşinyan, Michel ile görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldı.

"Çaba sarf etmeye hazırım"

Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

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Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Papikyan ve Şoygu anlaştı

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Papikyan'ın Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların masada olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Papikyan'ın bölgedeki durum hakkında Şoygu'yu bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Papikyan ve Şoygu, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımların atılması konusunda anlaştılar." ifadesine yer verildi.

Ermenistan’dan KGAÖ ve BMGK’ya başvuru kararı

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal'da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği notu paylaşıldı.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rusya'ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı aktarıldı.

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