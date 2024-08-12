Azerbaycan'dan soykırımcı İsrail askerleri ile ilgili iddialara yalanlama

Soykırımcı İsrail, on aydır masum Filistinlilere yaptığı katliamlarına devam ediyor. İşgalci İsrail Gazze’nin Han Yunus kentinde yer alan Hamad bölgesindeki Filistinlilere havadan broşürler atarak tahliye uyarısı yaptı. Uyarının ardından çok sayıda Gazzeli aile, kentin batısında yer alan el-Mevasi bölgesine göç etmeye başladı.