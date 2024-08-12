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Dünya

Azerbaycan'dan soykırımcı İsrail askerleri ile ilgili iddialara yalanlama

Azerbaycan, İran, İsrail ve İngiltere merkezli bazı medya kuruluşları tarafından ülkede terör devleti İsrail askerlerinin bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı.

15:18 - 12/08/2024 lundi
IHA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı; İran, İsrail ve İngiltere merkezli bazı medya kuruluşlarının Azerbaycan hakkında yanıltıcı haberler yaydığını belirterek, asılsız iddialara tepki gösterdi.


Azerbaycan, ülkesinde katil İsrail askerlerinin bulunduğuna dair haberleri yalanladı. Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İran merkezli “Iran International” televizyon kanalı, İngiltere merkezli “The Telegraph” ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu “Kan” gazetesinin Azerbaycan'a yönelik uluslararası gazetecilik standartlarına aykırı haberler yayınladığı ifade edildi. Söz konusu medya kuruluşlarının, “Azerbaycan'daki İsrail askerlerinin ülkede kalmalarının yasakladığı” yönünde yalan haberler yaydığı belirtildi.


"Hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmuyor"


Yapılan bu yalan haberleri kınayan Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı açıklamasında,
"Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmuyor. Bu konuda yanlış bilgilere dayalı manipülasyonları şiddetle kınıyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Ayrıca toplumun, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere inanılması gerektiğini vurgulanarak yalan ve yanıltıcı kampanyalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.




#Azerbaycan
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