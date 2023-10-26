Azerbaycan'ın talebiyle BM'de 'Filistin' için özel oturum düzenlenecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. Oturum Başkanı Dennis Francis, Azerbaycan'ın BM Daimi Temsilciliğine bir mektup gönderdi. Mektupta Azerbaycan'ın 'olağanüstü özel oturum yapılması' talebinin kabul edildiği bildirildi.

Buna göre 26 Ekim'de (bugün) Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde 120 BM üyesi ülke, 18 gözlemci ülke ve 10 gözlemci kuruluşun katılımıyla özel bir Genel Kurul oturumu düzenlenecek.









Birleşmiş Milletler hakkında





Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan uluslararası bir örgüttür. BM, dünya barışı, uluslararası işbirliği ve insan haklarının korunması gibi konuları ele alarak küresel bir rol oynar.





Birleşmiş Milletler'in temel amacı, dünya barışını ve uluslararası güvenliği korumak, küresel işbirliğini teşvik etmek, insan haklarını savunmak, uluslararası hukuku geliştirmek ve uluslararası sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.





BM'nin 193 üye devleti bulunmaktadır (2022 itibariyle). Üye ülkeler, BM Genel Kurulu'nda temsil edilirler.





Birleşmiş Milletler, birkaç temel organ ve ajansatn oluşur. Bunlar arasında BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreter yer alır.





BM'nin en güçlü organlarından biri olan Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğe odaklanır. Beş daimi üyesi (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa) ve on geçici üyesi bulunur.





BM Genel Sekreteri, BM'nin başkanıdır ve görev süresi beş yıllıktır. Genel Sekreter, BM organlarının faaliyetlerini yönetir ve BM'nin politika ve çabalarını temsil eder.





Birleşmiş Milletler, insan haklarını korumak ve teşvik etmek için çeşitli organlar ve anlaşmalar oluşturmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bu konudaki en önemli belgelerden biridir.





BM, dünya çapında barışı korumak ve uluslararası krizlere müdahale etmek için barış gücü operasyonları yürütür. Bu operasyonlar, kriz bölgelerinde sivil halkın güvenliğini sağlama, ateşkese yardımcı olma ve istikrarı teşvik etme amacını taşır.





BM, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (SDG'ler) teşvik eder ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak, eşitsizlikleri gidermek ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla çalışır.



