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Dünya

BAE 'acil' diyerek Filistin kararını duyurdu: Zayed talimatı verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistinlilerin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, 20 milyon dolarşık yardım kararı alındı. Ürdün Kralı 2. Abdullah da Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.

09:12 . 11/10/2023 Çarşamba
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Muhammed bin Zayed

Muhammed bin Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, işgalci İsrail'in ağır saldırısı altındaki Filistin'e 20 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdi. Söz konusu meblağın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.

Ürdün kralı da vermişti

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.

Gazze'de yaşananlar

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



#Birleşik Arap Emirlikleri
#Gazze
#İsrail
#Filistin
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