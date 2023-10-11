BAE 'acil' diyerek Filistin kararını duyurdu: Zayed talimatı verdi

Muhammed bin Zayed
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, işgalci İsrail'in ağır saldırısı altındaki Filistin'e 20 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdi. Söz konusu meblağın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.
Ürdün kralı da vermişti
Ürdün Kralı 2. Abdullah da Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.
Gazze'de yaşananlar
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.