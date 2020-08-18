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Dünya Filistinden BAE-İsrail anlaşmasına tepki Expo 2021 Dubaiye katılmayacak
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BAE-İsrail anlaşması: Filistin Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak

Filistin'den BAE-İsrail anlaşmasına tepki: Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak

Filistin hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki için BAE'nin ev sahipliği yapacağı Expo 2021 Dubai'ye katılmayacağını duyurdu. BAE yönetimi, Expo Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına tepkisini sürdüren Filistin, BAE'nin ev sahibi olacağı Expo 2021 Dubai'ye katılmayacağını açıkladı.

  • Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail-BAE normalleşme anlaşmasınatepki amacıyla Expo 2021 Dubai'ye katılımı iptal etme kararı aldık" ifadesi kullanıldı.

Dubai'de bu yıl ekim ayında başlaması planlanan fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Ekim 2021'e ertelenmişti.

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İsrail de davet edilmişti

  • BAE yönetimi, Expo Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

BAE ile İsrail'in normalleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

  • ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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