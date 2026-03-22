BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 4 balistik füze ile 25 İHA engellendi

15:1622/03/2026, Pazar
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı 4 balistik füze ile 25 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı. İran saldırılarının başlamasından bu yana BAE hava savunma sistemleri 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale etti.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 MSÜ sınav sonuç tarihi