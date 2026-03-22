İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv ve çevresinde 6 kişinin yaralandı

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde bazı noktalara füze parçalarının düşmesi nedeniyle 6 kişinin yaralandığı ve hasar oluştuğu belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir binaya isabet ettiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise Tel Aviv ve çevresinde misilleme nedeniyle 6 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
İran’dan düzenlenen yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.
Bölgedeki sirenlerin çalmasının ardından Tel Aviv'de güçlü patlamalar gerçekleştiğini aktardı.
Tel Aviv merkezde de ambulansların sirenlerini açarak hasar oluşan bölgelere hızlıca gittiği görüldü.
İran: İsrail'deki güvenlik merkezleri, ABD üssü ve Komele'nin Irak'taki sığınağı füze ve İHA'larla vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 74. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "İsrail'de Tel Aviv, Petah Tikva, Holon ve Ramat Gan'daki askeri üsler ve güvenlik merkezlerinin Hayberşiken, Kadir ve Hürremşehr-4 füzeleriyle imha edildiği" belirtildi.
ABD'nin Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Komele örgütünün sığınaklarına da İmad, Fatih, Kıyam füzeleri ve kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
İran: Silahlı Kuvvetlerin doktrini savunmadan saldırıya dönüştü
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetlerin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair açıklamalarda bulundu.
Ülkeyi savunmada "Silahlı Kuvvetlerin doktrininin savunmadan saldırıya dönüştüğünü ve buna uygun olarak savaş taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Abdullahi, şunları kaydetti:
- "Suçlu düşmanlar, savaş alanında İran'ın bazı yönlerini çoktan anladılar ve bu süreç devam edecek. Savaş alanında yeni sürprizler yaşatacağız. Daha yeni ve gelişmiş silahlarla düşmanın hesaplarını altüst edeceğiz."
İranlı komutan, ABD-İsrail'in, "İran'ın silah üretim tesislerini imha ettiklerine ve artık silah üretemediğine" dair iddialarına da dolaylı yoldan yanıt vererek, "Genç bilim insanlarının düşmanın hesaplarını tamamen altüst edecek gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye devam ettiğini" söyledi.
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan, Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi.
İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
- "Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir."
Kalibaf, açıklamasını Hazreti Musa'ya hitap edilen Taha Suresi'nin 69. ayetini alıntılayarak sonlandırdı.
Öte yandan, Yarı resmi haber ajansı Mehr, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekelerine saldırı tehditlerinin ardından "Elektriğe veda edin" başlıklı bir poster yayınladı.
BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji santrallerinin haritasının yayınlandığı posterde, "İran'ın elektrik altyapılarına yapılacak en küçük saldırı halinde bölge karanlığa gömülecektir." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump, İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.