BAE'den Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

BAE, Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

BAE Dışişleri Bakanının Kalkınma İşleri ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Sultan Muhammed eş-Şamisi, söz konusu yardımların ülkesinin, zorlu insani koşullar altındaki Filistin halkına dönük yardım çalışmalarının bir devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

Şamisi, Mısır ile koordineli gönderilen yardımların, özellikle kadın ve çocukların sıkıntılarını hafifletmek için Gazze'ye en hızlı şekilde sokulması gerektiğine işaret etti.