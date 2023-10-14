BAE'den Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

BAE, Filistin halkına tıbbi yardım malzeme desteği sağladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistinlilere tıbbi yardım malzemesi desteğinde bulundu.
BAE, Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, kardeş Filistin halkına uçakla gönderilen acil tıbbi yardım malzemelerinin, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderileceği belirtildi.
BAE Dışişleri Bakanının Kalkınma İşleri ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Sultan Muhammed eş-Şamisi, söz konusu yardımların ülkesinin, zorlu insani koşullar altındaki Filistin halkına dönük yardım çalışmalarının bir devamı niteliğinde olduğunu aktardı.
Şamisi, Mısır ile koordineli gönderilen yardımların, özellikle kadın ve çocukların sıkıntılarını hafifletmek için Gazze'ye en hızlı şekilde sokulması gerektiğine işaret etti.
İsrail Kanal 12 televizyonu 10 Ekim'deki haberinde, "İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım gönderilmesi konusunda Mısır'ı uyardığını ve yardım kamyonlarını bombalamakla tehdit ettiğini" yazmıştı.