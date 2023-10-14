Kütahya'da Filistin'e destek amacıyla konvoy düzenlendi

Filistinlilerin kendilerine destek olanlardan bir şekilde haberdar olduğunu dile getiren Yenipazar, "Biz bu niyetle bugün bu konvoyu düzenliyoruz. Allah'ın izniyle bu gayretlerin hiçbiri boşa gitmeyecek. Bizler bu kapıdan çıktıktan sonra gitmeyi umduğumuz yer cennet ve bu cennet bedelsiz değil. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kurban olmaya hazır. Onlar bu durumdayken bizim burada sessiz kalmamız asla kabul edilebilir bir şey değil." ifadesini kullandı.