|
Dünya

CNN Hamas'ın saldırıları öncesi ABD istihbaratının Biden yönetimini bilgilendirdiğini ileri sürdü

Amerikan medya kuruluşu CNN, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu öncesi ABD istihbaratının, Biden yönetimini bilgilendirdiğini ileri sürdü. Söz konusu bilgilendirmelerde, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu, 5 Ekim'de CIA'den gelen başka bir bilgide de genel olarak Hamas'ın "şiddet uygulama ihtimalinin" yükseldiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

23:54 . 13/10/2023 Cuma
AA
ABD Başkanı Biden'ın Aksa Tufanı öncesi bilgilendirildiği iddia edildi.

ABD Başkanı Biden'ın Aksa Tufanı öncesi bilgilendirildiği iddia edildi.

ABD istihbarat birimlerinin, bir kısmı İsrail tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları öncesi Filistin-İsrail çatışması riskinin arttığı konusunda Joe Biden yönetimine birkaç kez değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

"Hamas İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır"

CNN'in söz konusu değerlendirmelere aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi Hamas'ın sınır boyunca roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirildi.

Birden fazla istihbarat kaynağına dayanılarak 28 Eylül tarihli bir güncellemede, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu, 5 Ekim'de CIA'den gelen başka bir bilgide de genel olarak Hamas'ın "şiddet uygulama ihtimalinin" yükseldiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

ABD'li yetkililer kendi içinde raporlar yaymış

Saldırıdan bir gün önce 6 Ekim'de de ABD'li yetkililerin kendi içinde, Hamas'ın "alışılmadık faaliyetlerine" ve "her an olabilecek bir saldırıya" işaret eden raporlar yaydığı ifade edildi.

Söz konusu kaynaklar, öte yandan, Amerikan değerlendirmelerinin hiçbirinin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hakkında herhangi bir taktik ayrıntı veya gösterge sunmadığını, ayrıca ABD'nin değerlendirmelere dayanak olan istihbaratın çoğunu sağlayan İsrail ile paylaşıp paylaşmadığını bilmediklerini ifade etti.

Hamas konusunda defalarca uyarı yapılmış

Brifingleri alan bir kişi, ABD'li üst düzey yetkililere yönelik neredeyse her gün sağlanan istihbarat brifinglerinde İsrail, Gazze ve Batı Şeria'nın "sıcak noktalar" listesinde yer aldığı, bu nedenle söz konusu değerlendirmelerin "sıradan" olduğu yönünde algılanmış olabileceği yorumunu yaptı.

Haberde, CNN'e konuşan Washington D.C.'deki Orta Doğulu bir büyükelçinin, hükümetlerinin Beyaz Saray ve ABD istihbarat yetkililerini uzun süredir Hamas silahlarının birikmesi ve Filistinliler arasında patlamaya hazır öfke konusunda defalarca uyardığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, 29 Eylül'de Atlantik Festivali'nde, İsrail ile Filistin arasındaki gerginlikte zorlukların devam ettiğini belirterek, "Fakat bugün Orta Doğu'daki kriz ve çatışmalara harcadığım zaman, 11 Eylül'e giden seleflerime kıyasla önemli ölçüde azaldı. Orta Doğu bölgesi bugün yirmi yılda olduğundan daha sessiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de istihbarat değerlendirmeleri, politika yapıcıları bilgilendirmek ve karar vermelerini sağlamak için istihbarat birimleri tarafından yazılıyor.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


#Hamas
#israil
#ABD istihbarat
#CNN
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail Gazze'yi savaş hukukuna aykırı beyaz fosfor bombalarıyla vuruyor