İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu.
İsrail Ordusu, "önümüzdeki günlerde daha fazla hedefi yok edeceğiz" açıklaması yaptı. Gazze`ye 4 bin ton patlayıcı içeren 6 bin bomba atıldığı ifade edildi. Han Yunus`ta aynı aileden 7`si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Elektrik, su ve yiyecek yok!
İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor. Bu acıya dayanmak zor.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan yoksun
ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
İsrail ordusundan Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısı
İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.