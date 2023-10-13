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İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu

Abluka altındaki Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını sürdüren işgalci İsrail bu kez de çocuk hastanesini hedef aldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, kentteki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğunu duyurdu.

21:22 . 13/10/2023 Cuma
AA
İsrail fosfor bombasıyla çocuk hastanesini vurdu. (Arşiv)

İsrail fosfor bombasıyla çocuk hastanesini vurdu. (Arşiv)

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.

Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



#Filistin
#fosfor bombası
#gazze
#Gazze Çocuk Hastanesi
#israil
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İsrail Gazze'yi savaş hukukuna aykırı beyaz fosfor bombalarıyla vuruyor