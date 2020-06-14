BAE’den İsrail’e açık çağrı: Dünyaya açılan kapınız oluruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, Filistin meselesini, İsrail’le yakınlaşmasında araçsallaştırmaya devam ediyor. BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak kararı alması halinde ikili ilişkilerin etkileneceğine dair İsrail’in Yediot Ahronot Gazetesi’ne İbranice bir yazı kaleme aldı. Yazı bir BAE’li yetkilinin bir İsrail medya organı üzerinden doğrudan İsrail kamuoyuna seslendiği ilk adım olma niteliği taşıyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in de sağ kolu olan Yusuf el-Uteybe yazısında Tel-Aviv’in Batı Şeria’nın ilhakı ertelemesi karşılığında Körfez ülkesi ile İsrail arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi teklif etti.

İsrail Başbakan Netanyahu

Uteybe’nin yazısında hiçbir şekilde Filistin’de devam eden işgalden, Kudüs’ten ve Golan Tepelerinin ilhakından bahsetmemesi dikkat çekti. Makalesinde, Abu Dabi’nin İsrail’i bölgeye ve dünyaya bağlayacak açık kapı olabileceğini belirten Uteybe, BAE’nin Lübnan Hizbullah’ını terör örgütü olarak sınıflandırması ve Hamas’ı kınamasıyla İsrail’e karşı ilk olumlu yaklaşımı sergilediğini ifade etti. Uteybe makalesinde ayrıca, İsrail ve BAE ordularının bölgenin en güçlü orduları olduğunu iddia ederek, terör ve düşmanlar karşısında ortak endişeler taşıdığını kaydetti. Uteybe yazıya paralel, İsrail kamuoyuna seslenen bir video mesaj da yayınladı.

Muhammed bin Zayed

Filistin’den sert tepki

Filistin’de Hamas ve Fetih hareketleri Yusuf el-Uteybe’nin Yediot Ahronot Gazetesi’nde yer alan makalesine sert tepki gösterdi. Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada,”BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede (Yediot Ahranot) yayınlanan makalesinde ülkesinin Filistin ve Arap direniş hareketlerini kınamasıyla iftihar etmesini esefle kınıyorum.” ifadesini kullandı. BAE’nin İsrail ile ortaklıklar geliştirme arayışının normalleşme çabaları olduğunu söyleyen Kasım, bu çabanın ise İsrail’in saldırgan ve yayılmacı tabiatını tanımadıklarının göstergesi olduğunu belirtti. Fetih Hareketi Örgütlenme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uteybe’nin makalesinin İsrail ve BAE normalleşmesini geliştirme çağrısı olduğunu belirtti. Cağub, makalenin, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planını ertelemesi karşılığında BAE-İsrail ilişkilerini geliştirip derinleştirmeyi istediğini ve İsrail’i teşvik niteliğinde olduğunu dile getirdi. BAE, koronavirüs salgını ile birlikte, Filistinlilere tıbbi yardım gönderme bahanesiyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na iki uçak gönderdi, ancak Filistin Yönetimi bu yardımı kabul etmedi.

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