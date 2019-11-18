Dünya Bağdatta özel bir medya şirketine roketle saldırdılar 1 yaralı
ORTADOĞU

Bağdat’ta özel bir medya şirketine roketle saldırdılar: 1 yaralı

Bağdat’ta özel bir medya şirketine roketle saldırdılar: 1 yaralı

Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat’ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Roketle saldırılan özel şirket binası.
Roketle saldırılan özel şirket binası.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
  • Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi. Roketin düşmesi sonucu şirket binasının önündeki bir araçta da hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde roketin yabancı misyonların ve hükümet tesislerinin yer aldığı Yeşil Bölge’ye düştüğü belirtilmişti. Irak güvenlik kaynakları roketin Yeşil Bölge’ye düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yalandı.

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