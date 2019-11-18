Bağdat’ta özel bir medya şirketine roketle saldırdılar: 1 yaralı Bağdat’ta özel bir medya şirketine roketle saldırdılar: 1 yaralı Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat’ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi 18 Kasım 2019, 10:42 Son Güncelleme: 18 Kasım 2019, 10:54 İHA